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Президента Академии аграрных наук Гадзало отстранили от должности

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Президента Академии аграрных наук Гадзало отстранили от должности

Национальная академия аграрных наук

Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Ярослава Гадзало, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

По данным следствия, руководитель НААН содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, которые входят в структуру академии. Новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между госпредприятием и определенными компаниями.

Кроме этого, правоохранители считают, что подозреваемый способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За это он якобы получил элитный внедорожник.

После открытия уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество) Уголовного кодекса Украины следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об аресте директора НААН и отстранении его от должности.

Досудебное расследование продолжается.