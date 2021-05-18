На Галапагоських островах через ерозію впала Арка Дарвіна

На Галапагоських островах (Еквадор) через природну ерозію впала Арка Дарвіна — одне з найпопулярніших у світі місць для дайверів.

Про це повідомило Міністерство навколишнього середовища і водних ресурсів Еквадору.

Арка розташована за 1 км від безлюдного острова Кулпеппер, який входить до складу архіпелагу з 234 островів і окремих скель. Арка, яка названа на честь англійського вченого Чарльза Дарвіна, була сформована вулканом і є вершиною підводної скелі. Тисячі років ерозії перетворили вершину на природний міст і тепер, у ХХI столітті, вона ж її і зруйнувала.

Дарвін вивчав Галапагоські острови у 1835 році. Вважається, що кілька тижнів на цих островах стали ключовими для його розуміння еволюції.