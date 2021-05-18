На Галапагосских островах из-за эрозии упала Арка Дарвина

На Галапагосских островах (Эквадор) из-за природной эрозии упала Арка Дарвина — одно из самых популярных в мире мест для дайверов.

Об этом сообщило Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

Арка расположена в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага из 234 островов и отдельных скал. Арка, названная в честь британского ученого Чарльза Дарвина, была сформирована вулканом и является вершиной подводной скалы. Тысячи лет эрозии превратили вершину в естественный мост и теперь, в ХХI веке, она же ее и разрушила.

Дарвин изучал Галапагосские острова в 1835 году. Считается, что несколько недель на этих островах стали ключевыми для его понимания эволюции.