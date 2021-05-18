Євросоюз продовжив санкції проти російських, китайських і північнокорейських хакерів

Рада Євросоюзу продовжила до 18 травня 2022 року дію санкцій проти російських хакерів зі структури Головного розвідуправління РФ, а також китайських і північнокорейських груп. Йдеться про механізм, який дозволяє заморожувати активи і забороняти виїзд. Фізичним і юридичним особам з ЄС при цьому заборонено надавати кошти підсанкційним особам.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Рішення продовжує обмежувальні заходи, запроваджені через кібератаки, які загрожують ЄС або його державам-членам. Зараз санкції застосовуються щодо восьми фізосіб і чотирьох організацій. Йдеться про обмеження, введені в липні минулого року через кібератаки проти ОЗХЗ, а також поширення вірусів WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.
Продовжений комплекс заходів дозволяє Євросоюзу вводити цілеспрямовані санкції проти осіб і організацій, причетних до кібератак, а також вводити обмеження проти третіх держав або міжнародних організацій, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення безпеки ЄС.
- З 2020 року під санкціями перебувають Шилонг Жанг та Кʼянг Гао з Китаю, Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников (співробітники ГРУ Росії) та інші, а також китайська Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development, північнокорейська Chosun Expo і Головний центр спецтехнологій ГРУ Міноборони Росії.