Евросоюз продлил санкции против российских, китайских и северокорейских хакеров

Совет Евросоюза продлил до 18 мая 2022 года действие санкций против российских хакеров из структуры Главного разведуправления РФ, а также китайских и северокорейских групп. Речь о механизме, который позволяет замораживать активы и запрещать выезд. Физическим и юридическим лицам из ЕС при этом запрещено предоставлять средства подсанкционным лицам.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Решение продлевает ограничительные меры, введенные из-за кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам. В настоящее время санкции применяются к восьми физлицам и четырем организациям. Речь идет об ограничениях, введенных в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространения вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Продленный комплекс мер позволяет Евросоюзу вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам, а также вводить ограничения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения безопасности ЕС.