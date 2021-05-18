Евросоюз продлил санкции против российских, китайских и северокорейских хакеров

Совет Евросоюза продлил до 18 мая 2022 года действие санкций против российских хакеров из структуры Главного разведуправления РФ, а также китайских и северокорейских групп. Речь о механизме, который позволяет замораживать активы и запрещать выезд. Физическим и юридическим лицам из ЕС при этом запрещено предоставлять средства подсанкционным лицам.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Решение продлевает ограничительные меры, введенные из-за кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам. В настоящее время санкции применяются к восьми физлицам и четырем организациям. Речь идет об ограничениях, введенных в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространения вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Продленный комплекс мер позволяет Евросоюзу вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам, а также вводить ограничения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения безопасности ЕС.
- С 2020 года под санкциями находятся Шилонг Жанг и Кьянг Гао из Китая, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников (сотрудники ГРУ России) и другие, а также китайская Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development, северокорейская Chosun Expo и Главный центр спецтехнологий ГРУ Минобороны России.