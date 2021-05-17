Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт-2021» стала представниця Мексики

Переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт-2021», який відбувся 16 травня у США, в штаті Флорида, стала 26-річна представниця Мексики Андреа Меза.

Меза отримала корону «Міс Всесвіт» на 69-му щорічному конкурсі, який був відкладений минулого року через коронавірус.

Загалом у конкурсі брали участь 73 жінки, друге місце посіла Міс Бразилія Джулія Гама, а третє — Міс Перу Яник Масета дель Кастільо.

Корону на голову Андреа Меза вдягла Зозібіні Тунзі, перша чорношкіра жінка з Південної Африки, яка утримувала титул з грудня 2019 року.

Меза — модель, візажист та програміст, до того ж вона активно виступає проти гендерного насильства.

Декілька жінок також використали свою участь у конкурсі, щоб звернути увагу людей на низку соціальних та політичних проблем. Зокрема, Міс Всесвіт Сінгапур Бернадетт Белль Онг, Міс Всесвіт Мʼянма Ма Тузара Вінт Луїн, Міс Всесвіт Уругвай Лола де лос Сантос вийшли у національних костюмах, закликавши зупинити антиазійську ненависть, дискримінацію ЛГБТ-товариств і політичну кризу в М’янмі.

Зазначимо, представниця України Єлизавета Ястремська не пройшла у фінал.