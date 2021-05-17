Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала представительница из Мексики

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная—2021», который состоялся 16 мая во США, в штате Флорида, стала 26-летняя представительница Мексики Андреа Меза.
Меза получила корону «Мисс Вселенная» на 69-м ежегодном конкурсе, который был отложен в прошлом году из коронавируса.
Всего в конкурсе принимали участие 73 женщины, второе место заняла Мисс Бразилия Джулия Гама, а третье — Мисс Перу Яник Масета дель Кастильо.
Корону на голову Андреа Меза надела Зозибини Тунзи, первая чернокожая женщина из Южной Африки, которая удерживала титул с декабря 2019 года.
Меза — модель, визажист и программист, к тому же она активно выступает против гендерного насилия.
Несколько женщин также использовали свое участие в конкурсе, чтобы обратить внимание людей на ряд социальных и политических проблем. В частности, Мисс Вселенная Сингапур Бернадетт Белль Онг, Мисс Вселенная Мьянма Ма Тузара Винт Луин, Мисс Вселенная Уругвай Лола де лос Сантос вышли в национальных костюмах, призвав остановить антиазиатскую ненависть, дискриминацию ЛГБТ-сообществ и политический кризис в Мьянме.
Отметим, представительница Украины Елизавета Ястремская не прошла в финал.
- «Мисс Вселенная» — это американский конкурс, который проводится ежегодно с 1952 года. Его владельцем своего времени был экс-президент США Дональд Трамп.
- В Украине отборочный конкурс в «Мисс Вселенная» — «Мисс Украина Вселенная» проводится с 2005 года. Его основательницей и первой владелицей лицензии в Украине была Александра Николаенко-Рaффин, жена известного американского предпринимателя Фила Раффина.