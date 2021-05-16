Принц Чарльз зробить громадськими королівські резиденції, коли зійде на престол

«72-річний Чарльз почав консультуватися з герцогинею Корнуольською, герцогом і герцогинею Кембриджськими та іншими членами королівської сімʼї», — розповіло джерело газети, додавши, що королева Єлизавета II, ймовірно, знає про плани.

Британський принц Чарльз Уельський консультується з членами королівської сімʼї про розширення громадського доступу до монарших палаців. Чарльз планує їх зробити відкритими, коли стане королем.

Тепер Букінгемський палац доступний для туристів з липня до жовтня, коли королева їде в Балморал. Кларенс-хаус відкритий тільки влітку. Інші обʼєкти також частково закриті.

План Чарльза принесе Віндзорам більше грошей на утримання всіх палаців і маєтків. У 2020 році утримання королівської нерухомості обійшлося британським платникам податків в 38,3 мільйона фунтів стерлінгів.