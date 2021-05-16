Принц Чарльз сделает общественными королевские резиденции, когда взойдет на престол

«72-летний Чарльз начал консультироваться с герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими членами королевской семьи», — рассказал источник газеты, добавив, что королева Елизавета II, вероятно, знает о планах.

Британский принц Чарльз Уэльский консультируется с членами королевской семьи о расширении общественного доступа к монаршим дворцам. Чарльз планирует их сделать открытыми, когда станет королем.

Сейчас Букингемский дворец доступен для туристов с июля по октябрь, когда королева уезжает в Балморал. Кларенс-хаус открыт только летом. Другие объекты также частично закрыты.

План Чарльза принесет Виндзорам больше денег на содержание всех дворцов и имений. В 2020 году содержание королевской недвижимости обошлось британским налогоплательщикам в 38,3 миллиона фунтов стерлингов.