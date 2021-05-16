Принц Чарльз сделает общественными королевские резиденции, когда взойдет на престол

Британский принц Чарльз Уэльский консультируется с членами королевской семьи о расширении общественного доступа к монаршим дворцам. Чарльз планирует их сделать открытыми, когда станет королем.
Об этом пишет The Times.
Чарльз хочет открыть для круглогодичного посещения Букингемский дворец, Виндзорский замок, Сандрингемский дворец, замок Балморал и Кларенс-хаус.
«72-летний Чарльз начал консультироваться с герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими членами королевской семьи», — рассказал источник газеты, добавив, что королева Елизавета II, вероятно, знает о планах.
Сейчас Букингемский дворец доступен для туристов с июля по октябрь, когда королева уезжает в Балморал. Кларенс-хаус открыт только летом. Другие объекты также частично закрыты.
План Чарльза принесет Виндзорам больше денег на содержание всех дворцов и имений. В 2020 году содержание королевской недвижимости обошлось британским налогоплательщикам в 38,3 миллиона фунтов стерлингов.
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