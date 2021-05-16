У Росії через аварію в ґрунт і річку витекло близько 90 тонн нафтопродуктів

У російській республіці Комі через аварію на нафтозбиральному колекторі в ґрунт і річку Колву витекло близько 90 тонн нафтопродуктів.
Про це повідомила адміністрація міста Усинськ з посиланням на пресслужбу «ЛУКОЙЛ-Комі».
Спочатку обсяг розливу оцінювали в 6 — 7 тонн. Тепер же зʼясувалося, що розлив набагато масштабніший. Витік стався в 300 метрах від берега річки, тому основна частина нафтової рідини вилилася в ґрунт.
Адміністрація міста запевняє, що витік на суші локалізували і територію зачищають. У річку потрапило близько 9 тонн нафтопродуктів. Їх збирають за допомогою сорбентів, бонових загороджень і вручну. У роботах з очищення задіяні понад 230 осіб і 70 одиниць техніки.
- Аварія на нафтозбиральному колекторі сталася 11 травня після розгерметизації напірного нафтопроводу Ошського родовища. На річці Колва в 130 км від Усинська виявили райдужну плівку. 12 травня в Комі ввели режим НС, а Слідчий комітет почав розслідувати порушення правил охорони навколишнього середовища.
- У травні 2020 року в результаті аварії на ТЕЦ-3 у Норильську (Росія) стався розлив 21 тисячі тонн дизпалива. Воно потрапило в річки Далдикан і Амбарну, а звідти в озеро Пясине. Екологи заявили про найбільшу в російській Арктиці екологічну катастрофу. Власника ТЕЦ оштрафували на $1,9 мільярда.
- У липні подібна ситуація повторилася — на Таймирі на підприємстві «Норильсктрансгаз» розлилося 44,5 тонни авіапального через розгерметизацію трубопроводу.