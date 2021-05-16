В России из-за аварии в почву и реку вытекло около 90 тонн нефтепродуктов

В российской республике Коми из-за аварии на нефтесборном коллекторе в почву и реку Колву вытекло около 90 тонн нефтепродуктов.
Об этом сообщила администрация города Усинска со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми».
Изначально объем разлива оценивали в 6 — 7 тонн. Сейчас же выяснилось, что разлив намного масштабней. Утечка произошла в 300 метрах от берега реки, поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости вылилась в почву.
Администрация города уверяет, что утечку на суше локализовали и территорию зачищают. В реку попало около 9 тонн нефтепродуктов. Их собирают с помощью сорбентов, боновых заграждений и вручную. В работах по очистке задействованы более 230 человек и 70 единиц техники.
- Авария на нефтесборном коллекторе произошла 11 мая после разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. На реке Колва в 130 км от Усинска обнаружили радужную пленку. 12 мая в Коми ввели режим ЧС, а Следственный комитет начал расследовать нарушение правил охраны окружающей среды.
- В мае 2020 года в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске (Россия) произошел разлив 21 тысячи тонн дизтоплива. Оно попало в реки Далдыкан и Амбарную, а оттуда в озеро Пясино. Экологи заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. Владельца ТЭЦ оштрафовали на $1,9 миллиарда.
- В июле подобная ситуация повторилась — на Таймыре на предприятии «Норильсктрансгаз» разлилось 44,5 тонны авиатоплива из-за разгерметизации трубопровода.