В России из-за аварии в почву и реку вытекло около 90 тонн нефтепродуктов

В российской республике Коми из-за аварии на нефтесборном коллекторе в почву и реку Колву вытекло около 90 тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщила администрация города Усинска со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми».

Изначально объем разлива оценивали в 6 — 7 тонн. Сейчас же выяснилось, что разлив намного масштабней. Утечка произошла в 300 метрах от берега реки, поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости вылилась в почву.

Администрация города уверяет, что утечку на суше локализовали и территорию зачищают. В реку попало около 9 тонн нефтепродуктов. Их собирают с помощью сорбентов, боновых заграждений и вручную. В работах по очистке задействованы более 230 человек и 70 единиц техники.