Найбільший американський трубопровід Colonial Pipeline запрацював у штатному режимі після кібератаки

«Як ми повідомляли раніше, Colonial Pipeline почала перезапуск роботи трубопроводу у середу, 12 травня. З цього часу ми повернули систему до роботи у нормальному режимі», — йдеться у повідомленні.

Американська трубопровідна компанія Colonial Pipeline знову почала працювати у звичайному режимі після тимчасового простою через кібератаку. Про це компанія повідомила у Twitter .

Зазначимо, що трубопроводом Colonial Pipeline, який йде зі штату Техас в штат Нью-Джерсі, транспортується близько 45% палива (включно з бензином, мазутом та гасом) до Східного узбережжя США. Це найбільший паливний трубопровід у Штатах, який на початку травня постраждав від масштабної кібератаки. Фахівці з кібербезпеки заявили, що атаку здійснили хакери DarkSide із Росії.

За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що зашифрували дані на компʼютерах, вимагаючи викуп. Видання писали, що компанія все ж заплатила викуп — $5 мільйонів.

Через перебої з поставками у штаті Флорида ввели режим надзвичайної ситуації, у ряді штатів багато АЗС були змушені припинити роботу. Ажіотажний попит довів роздрібні ціни на бензин в США до рекордно високого від 2014 року рівня.