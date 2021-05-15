Крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline заработал в штатном режиме после кибератаки

«Как мы сообщали ранее, Colonial Pipeline начала перезапуск работы трубопровода в среду, 12 мая. С этого времени мы вернули систему к работе в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline снова начала работать в обычном режиме после временного простоя из-за кибератаки. Об этом компания сообщила в Twitter .

Отметим, что по трубопроводу Colonial Pipeline, который идет из штата Техас в штат Нью-Джерси, транспортируется около 45% топлива (включая бензин, мазут, керосин) на Восточное побережье США. Это самый большой топливный трубопровод в Штатах, который в начале мая пострадал от масштабной кибератаки. Специалисты по кибербезопасности заявили, что атаку осуществили хакеры DarkSide из России.

По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что зашифровали данные на компьютерах, требуя выкуп. Издания писали, что компания все же заплатила выкуп — $5 миллионов.

Из-за перебоев с поставками в штате Флорида ввели режим чрезвычайной ситуации, в ряде штатов многие АЗС были вынуждены прекратить работу. Ажиотажный спрос довел розничные цены на бензин в США до рекордно высокого с 2014 года уровня.