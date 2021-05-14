Американский трубопровод Colonial Pipeline полностью восстановил работу

Крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline полностью восстановил свою работу после недельного простоя из-за хакерской атаки, в которой подозревают российских хакеров.

Об этом оператор трубы сообщил в Twitter.

В течение нескольких дней поставки топлива по трубопроводу длиной в 8 850 километров вернутся к обычным объемам. «Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», — говорится в сообщении.

Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источники писали, что оператор заплатил хакерам $5 миллионов, или около 75 биткоинов, за разблокировку данных компьютеров и возвращение украденных данных, хотя ранее компания заявляла, что не будет платить выкуп.