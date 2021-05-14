Американский трубопровод Colonial Pipeline полностью восстановил работу

Крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline полностью восстановил свою работу после недельного простоя из-за хакерской атаки, в которой подозревают российских хакеров.
Об этом оператор трубы сообщил в Twitter.
В течение нескольких дней поставки топлива по трубопроводу длиной в 8 850 километров вернутся к обычным объемам. «Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», — говорится в сообщении.
Bloomberg и The New York Times со ссылкой на источники писали, что оператор заплатил хакерам $5 миллионов, или около 75 биткоинов, за разблокировку данных компьютеров и возвращение украденных данных, хотя ранее компания заявляла, что не будет платить выкуп.
- 7 мая топливный трубопровод в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.
- Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide, Россия все же несет «некоторую ответственность».
- По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что зашифровали данные на компьютерах, требуя выкуп.
- Уже 11 мая на юге США начался дефицит бензина. Национальный спрос на топливо подскочил на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, в некоторых штатах ввели чрезвычайное положение.
- Восстанавливать работу трубопровод начал 13 мая, а президент Джо Байден подписал указ об усилении киберзащиты инфраструктуры страны.