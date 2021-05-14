Bloomberg: Американский трубопровод Colonial Pipeline заплатил хакерам выкуп за свои данные, хотя утверждал обратное

Компания-оператор крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 миллионов за разблокирование своей работы, хотя ранее сообщала об обратном.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Средства перечислили хакерам из Восточной Европы в криптовалюте, которую трудно отследить, «в течение нескольких часов после атаки». Знакомое с ситуацией лицо сообщило изданию, что властям США известно, что Colonial Pipeline произвела платеж.

Сообщается, что получив платеж, хакеры предоставили оператору средство дешифрования, чтобы восстановить его отключенную компьютерную сеть. «Инструмент работал настолько медленно, что компания продолжала использовать собственные резервные копии для восстановления системы», — говорится в материале.