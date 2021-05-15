На Кіпрі порушили перше кримінальне провадження через видачу «золотих» паспортів

Окружний суд кіпрського міста Ларнака розгляне перше кримінальне провадження за фактом незаконного отримання «золотого» паспорта — їх видавали у рамках програми надання громадянства Євросоюзу в обмін на інвестиції. Про це повідомила державна Юридична служба острова, передає Sigma Live.

Йдеться про громадянина Ірану Тоні Ньюман Ібрагіма, який отримав громадянство Кіпру після того, як вкрав $30 млн в іранської армії, чоловіка зараз розшукує Інтерпол. «Золотий» паспорт видали не тільки йому, але і батькам.

Обвинувачення у справі предʼявили пʼятьом людям і чотирьом компаніям. Всього проти них висунули 37 звинувачень, зокрема — підробка документів, надання фальшивих документів і змова з метою отримання громадянства.