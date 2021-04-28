Влада Кіпру незаконно видала понад 3 тисячі «золотих» паспортів. Їх отримали родичі інвесторів

Влада Кіпру незаконно, ймовірно помилково, видала майже 3 500 паспортів родичам інвесторів у рамках програми надання громадянства Євросоюзу в обмін на інвестиції.

Про це пише Associated Press з посиланням на доповідь незалежної комісії.

Вона перевірила 6 779 паспортів, які іноземці отримали в обмін на великі інвестиції в економіку країни. Виявилося, що уряд Кіпру в половині випадків неправильно трактував закон і видав паспорти повнолітнім родичам інвесторів. Майже 770 осіб з них взагалі отримали громадянство ЄС помилково.

Ще одна невірна інтерпретація закону призвела до того, що паспорти отримали керівники іноземних і місцевих компаній, які самі нічого не інвестували, оскільки лише керують компаніями, а не володіють ними.

У доповіді зазначено, що цьому могли сприяти серйозні недоліки в процесі обробки заявок Міністерством внутрішніх справ через «повну відсутність» бази даних для коректної перевірки заявників. Міністерство фінансів у цій ситуації несе відповідальність за схвалення заявок, які не відповідали критеріям.

Також комісія побачила конфлікт інтересів у деяких політиків і навіть президентів, які брали участь у процесі видачі громадянства.