Власти Кипра незаконно выдали более 3 тысяч «золотых» паспортов. Их получили родственники инвесторов

Власти Кипра незаконно, вероятно по ошибке, выдали почти 3 500 паспортов родственникам инвесторов в рамках программы предоставления гражданства Евросоюза в обмен на инвестиции.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад независимой комиссии.

Она проверила 6 779 паспортов, которые иностранцы получили в обмен на крупные инвестиции в экономику страны. Оказалось, что правительство Кипра в половине случаев неправильно трактовало закон и выдало паспорта совершеннолетним родственникам инвесторов. Почти 770 человек из них вообще получили гражданство ЕС ошибочно.

Еще одна неверная интерпретация закона привела к тому, что паспорта получили руководители иностранных и местных компаний, которые сами ничего не инвестировали, поскольку лишь управляют компаниями, а не владеют ими.

В докладе указано, что этому могли способствовать серьезные недостатки в процессе обработки заявок Министерством внутренних дел из-за «полного отсутствия» базы данных для корректной проверки заявителей. Министерство финансов в этом просчете несет ответственность за одобрение заявок, которые не соответствовали критериям.

Также комиссия увидела конфликт интересов у некоторых политиков и даже президентов, которые участвовали в процессе выдачи гражданства.