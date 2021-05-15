На Кипре возбудили первое уголовное производство из-за выдачи «золотых» паспортов

Окружной суд кипрского города Ларнака рассмотрит первое уголовное производство по факту незаконного получения «золотого» паспорта — их выдавали в рамках программы предоставления гражданства Евросоюза в обмен на инвестиции. Об этом сообщила государственная юридическая служба острова, передает Sigma Live.
Речь идет о гражданине Ирана Тони Ньюман Ибрагиме, который получил гражданство Кипра после того, как украл $30 млн у иранской армии, мужчину сейчас разыскивает Интерпол. «Золотой» паспорт выдали не только ему, но и родителям.
Обвинение по делу предъявили пяти людям и четырем компаниям. Всего против них выдвинули 37 обвинений, в частности — подделка документов, предоставление фальшивых документов и сговор с целью получения гражданства.
Напомним, что Кипр отменил программу «золотых» паспортов за инвестиции в начале ноября 2020 года после скандала. СМИ писали, что с 2017 по 2019 год власти выдавали паспорта иностранцам, которые причастны к коррупции, отмыванию денег и другим преступлениям.
В итоге началось расследование в ходе которого выяснилось, что власти Кипра незаконно выдали более 3 тысяч этих паспортов родственникам инвесторов, почти 770 человек вообще получили гражданство ЕС по ошибке. Еще одна неверная интерпретация закона привела к тому, что паспорта получили руководители иностранных и местных компаний, которые сами ничего не инвестировали, поскольку лишь управляют компаниями, а не владеют ими.