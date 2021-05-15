На Кипре возбудили первое уголовное производство из-за выдачи «золотых» паспортов

Окружной суд кипрского города Ларнака рассмотрит первое уголовное производство по факту незаконного получения «золотого» паспорта — их выдавали в рамках программы предоставления гражданства Евросоюза в обмен на инвестиции. Об этом сообщила государственная юридическая служба острова, передает Sigma Live.

Речь идет о гражданине Ирана Тони Ньюман Ибрагиме, который получил гражданство Кипра после того, как украл $30 млн у иранской армии, мужчину сейчас разыскивает Интерпол. «Золотой» паспорт выдали не только ему, но и родителям.

Обвинение по делу предъявили пяти людям и четырем компаниям. Всего против них выдвинули 37 обвинений, в частности — подделка документов, предоставление фальшивых документов и сговор с целью получения гражданства.