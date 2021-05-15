Державна служба спецзвʼязку: У прикордонних селах немає українського телебачення

У селах, що розташовані в межах 50—70 кілометрів від держкордону, відсутнє українське телебачення, люди дивляться канали Білорусі та Росії.

Про це заявив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрій Щиголь, передає Інтерфакс.

«З початку цього року ми отримали звернення від усіх губернаторів прикордонних територій, а це Волинь, Рівне, Чернігів і Житомир, про те, що в селах, які розташовані в межах 50—70 кілометрів від кордону, у принципі відсутнє українське телебачення. Вони живуть у реаліях Білорусі або Російської Федерації та дізнаються про будь-які новини в Україні через 2—3 тижні. Переважно через викривлене бачення, яке демонструють російські телеканали», — заявив Щиголь.

Саме через це в Україні реалізують проєкт будівництва нового мультиплексу, адже він є одним з питань національної безпеки.

Нагадаємо, що 14 травня Рада нацбезпеки і оборони затвердила створення державного оператора, який мовитиме на прикордонні території. На мультиплексі будуть доступні від 10 до 12 каналів. Обов’язково там будуть державний телеканал і «Суспільне». Цифрова телемережа мовитиме безкоштовно, а також зможе сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.