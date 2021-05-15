Государственная служба спецсвязи: В приграничных селах нет украинского телевидения

В селах, расположенных в пределах 50—70 километров от госграницы, отсутствует украинское телевидение, люди смотрят каналы Беларуси и России.

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, передает Интерфакс.

«С начала этого года мы получили обращения от всех губернаторов приграничных территорий, а это Волынь, Ровно, Чернигов и Житомир, о том, что в селах, которые находятся в пределах 50—70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение. Они живут в реалиях Беларуси или Российской Федерации и узнают о новостях в Украине через 2—3 недели. В основном — через искривленное видение, демонстрируемое российскими телеканалами», — заявил Щиголь.

Именно поэтому в Украине реализируют проект строительства нового мультиплекса — он является одним из вопросов национальной безопасности.

Напомним, что 14 мая Совет нацбезопасности и обороны утвердил создание государственного оператора, который будет вещать на приграничных территориях. На мультиплексе будут доступны от 10 до 12 каналов. Обязательно там будут государственный телеканал и «Суспільне». Цифровая телесеть будет вещать бесплатно, а также сможет оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях.