СНБО утвердил создание государственного телеоператора, который будет вещать на приграничные территории

Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение о финансировании проекта создания системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня произошла такая ситуация, когда часть украинцев, особенно — живущих на приграничных территориях, не имеют возможности бесплатно смотреть украинские каналы. Вы все об этом знаете, в прошлом году состоялось кодирование спутникового телевидения», — пояснил Федоров.

По его словам, единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну, но сигнала нет на приграничных территориях. «Для того, чтобы продолжить смотреть эти каналы, жителям этих территорий необходимо было покупать новый тюнер и формировать подписку с ежемесячной абонплатой одного из двух официальных провайдеров», — добавил министр.

По его словам, это обременительно для многих украинцев, а жители приграничных территорий с Россией еще и подвергаются информационной пропаганде страны-агрессора.

«Эти проблемы в первую очередь решает создание общенациональной цифровой сети MX-7. Сегодня было принято решение создать такой мультиплекс и выделить на него средства», — добавил он.

Оператором мультиплекса определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ). Руководитель Государственной службы специальной связи Валентин Петров пояснил, что средства на создание мультиплекса возьмут в кредит у государственных банках. По его словам, на это нужно 490 млн гривен. Погашать кредит за счет доходов КРРТ.

На мультиплексе будут доступны от 10 до 12 каналов, в том числе обязательно там будет государственный телеканал и «Суспільне». Цифровая телесеть вещать бесплатно.