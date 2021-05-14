Президент України Володимир Зеленський заснував довічні стипендії для українців, які рятували євреїв в Україні під час Голокосту в роки Другої світової війни та мають відповідні звання.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Таким чином країна вшановує мужність, самопожертву та гуманізм українців, які рятували євреїв у вказаний період та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму «Яд Вашем» звання Праведника народів світу або Єврейською радою України — звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.
Уряд протягом місяця має призначити ці стипендії та виплачувати їх щомісячно. Розмір — не менше ніж 5 307 гривень (три прожиткові мінімуми для тих, хто втратив працездатність).
Перед цим президент Зеленський розповідав, що Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників народів світу — це понад 2,5 тисячі героїв.
Нагадаємо, що в Україні в 1941—1944 роках було вбито 1,5 мільйона євреїв, зокрема в Бабиному Яру.
- 14 травня 2021 року вперше відзначали День памʼяті українців, які рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни.
- За даними Українського інституту національної памʼяті, станом на січень 2020 року Ізраїль удостоїв 2 659 громадян України звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту.
- 27 січня у 1945 році війська 1-го Українського фронту взяли під контроль територію нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау (Освенцим), де за роки війни було вбито близько 1,4 мільйона осіб, із яких понад мільйон були євреями.