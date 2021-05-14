Президент України Володимир Зеленський заснував довічні стипендії для українців, які рятували євреїв в Україні під час Голокосту в роки Другої світової війни та мають відповідні звання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Таким чином країна вшановує мужність, самопожертву та гуманізм українців, які рятували євреїв у вказаний період та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму «Яд Вашем» звання Праведника народів світу або Єврейською радою України — звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.