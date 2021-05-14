Президент Украины Владимир Зеленский основал пожизненные стипендии для украинцев, которые спасали евреев в Украине во время Холокоста в годы Второй мировой войны и имеют соответствующие звания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом страна чтит мужество, самопожертвование и гуманизм украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины — звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра.