Президент Украины Владимир Зеленский основал пожизненные стипендии для украинцев, которые спасали евреев в Украине во время Холокоста в годы Второй мировой войны и имеют соответствующие звания.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Таким образом страна чтит мужество, самопожертвование и гуманизм украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины — звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра.
Правительство в течение месяца должно назначить эти стипендии и выплачивать их ежемесячно. Размер — не менее 5 307 (три прожиточных минимума для тех, кто утратил трудоспособность).
Перед этим президент Зеленский рассказывал, что Украина на четвертом месте по количеству Праведников народов мира — это более 2,5 тысячи героев.
Напомним, что в Украине в 1941–1944 годах было убито 1,5 млн евреев, в частности в Бабьем Яру.
- 14 мая 2021 года впервые отмечали День памяти украинцев, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны.
- По данным Украинского института национальной памяти, по состоянию на январь 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста.
- 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта взяли под контроль территорию нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где за годы войны было убито около 1,4 млн человек, из которых более миллиона — евреи.