Музичний фестиваль UPark знову перенесли на наступний рік

Музичний фестиваль UPark, який проходить у Києві, знову перенесли через ситуацію із коронавірусом.
«Ситуація в Україні та світі складається таким чином, що організувати у 2021 році повноцінний масштабний захід з іноземними артистами та влаштувати шалену вечірку, яку ви заслуговуєте та так чекаєте, фактично неможливо [...]. Розуміючи те, що майже всі артисти перенесли концертні тури на 2022, ми також вимушені перенести фестиваль на наступний рік», — повідомили організатори в Facebook.
У 2022 році UPark запланований двома фестивальними блоками — в червні і липні.
Перший блок у червні пройде за участю My Chemical Romance, а хедлайнерами другого блоку в липні стануть Gorillaz і Deftones.
Зараз організатори працюють над тим, щоб узгодити нову дату виступу Slipknot. Також вони незабаром оголосять нових учасників.
Усі придбані квитки залишаються чинними на 2022 рік.
- Музичний фестиваль Atlas Weekend у цьому році не скасували. Він пройде без західних виконавців. На фестивалі мали виступити Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J, Asap Rocky та інші.