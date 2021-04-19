Фестиваль Atlas Weekend цьогоріч відбудеться без західних артистів

Музичний фестиваль Atlas Weekend у 2021 році відбудеться без західних артистів, будуть вітчизняні та з СНД. Про це організатори заходу повідомили у Facebook.

«Уже зараз ми розуміємо, що більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти в Україну у зв’язку з пандемією COVID-19 і різними карантинними обмеженнями в кожній із країн світу. Тому ми вимушені знову прийняти важке рішення і перенести фестиваль Atlas Weekend у тому форматі та з тим лайнапом, який ми планували у цьому році, на 2022 рік», — зазначили організатори.

Проте фестиваль у 2021 році відбудеться — 6—11 липня на ВДНГ, також додають один безкоштовний день. Наразі ведуть перемовини з українськими артистами та з СНД і розробляють план для безпечного заходу.