Фестиваль Atlas Weekend в этом году пройдет без западных артистов

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend в 2021 году пройдет без западных артистов, будут отечественные и из СНГ. Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook.
«Уже сейчас мы понимаем, что большинство западных артистов не смогут в этом году прилететь в Украину в связи с пандемией COVID-19 и различными карантинными ограничениями в каждой из стран мира. Поэтому мы вынуждены снова принять трудное решение и перенести фестиваль Atlas Weekend в том формате и с тем лайнапом, который мы планировали в этом году, на 2022 год», — отметили организаторы.
Однако фестиваль в 2021 году состоится — 6—11 июля на ВДНХ, также добавляют один бесплатный день. Сейчас ведут переговоры с артистами из Украины и СНГ и разрабатывают план для безопасного мероприятия.
Все купленные ранее билеты остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году, также их можно обменять и посетить фестиваль в этом году или вернуть деньги. Детали обнародуют в ближайшее время.
Отметим, что в этом году на фестивале должны были выступить такие западные артисты, как группа Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэппер Asap Rocky.
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