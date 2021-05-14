Музыкальный фестиваль UPark вновь перенесли на следующий год

Музыкальный фестиваль UPark, который проходит в Киеве, вновь перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

«Ситуация в Украине и мире складывается таким образом, что организовать в 2021 году полноценное масштабное мероприятие с иностранными артистами и устроить бешеную вечеринку, которую вы заслуживаете и так ждете, фактически невозможно [...]. Понимая, что почти все артисты перенесли концертные туры на 2022, мы также вынуждены перенести фестиваль на следующий год», — сообщили организаторы в Facebook.

В 2022 году UPark запланирован двумя фестивальными блоками — в июне и июле.

Первый блок в июне пройдет при участии My Chemical Romance, а хедлайнерами второго блока в июле станут Gorillaz и Deftones.

Сейчас организаторы работают над тем, чтобы согласовать новую дату выступления Slipknot. Также они вскоре огласят новых участников.

Все приобретенные билеты остаются действительными на 2022 год.