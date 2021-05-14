Ірландська електронна система охорони здоров’я зазнала масштабної кібератаки. Її довелося вимкнути

В Ірландії на електронну систему охорони здоров’я здійснили масову кібератаку. Через це її довелося вимкнути, що спричинить масові закриття лікарень.

Про це пише RTE.

Система охорони здоров’я зазначила, що атаку здійснили «програми-вимагачі». Електронну систему довелося повністю вимкнути, щоб захистити її та оцінити ситуацію.

Через таке аварійне відключення багато лікарень у країні не прийматимуть пацієнтів. Зокрема, про це повідомили кілька пологових будинків. Там повідомили, що скасували всі амбулаторні прийоми, але якщо у пацієнтів виникнуть невідкладні проблеми, то вони можуть прийти до лікарні в загальному порядку.

Водночас на вакцинацію кібератака не вплинула, тому щеплення продовжують проводити за планом.

За словами очільника Служби охорони здоров’я Пола Ріда, атака була спрямована на доступ до даних, які зберігаються на центральних серверах. Він також підкреслив, що наразі хакери не просили викуп.