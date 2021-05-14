Ирландская электронная система здравоохранения подверглась масштабной кибератаке. Ее пришлось выключить

В Ирландии на электронную систему здравоохранения осуществили массовую кибератаку. Из-за этого ее пришлось выключить, что повлечет массовое закрытие больниц.
Об этом пишет RTE.
Система здравоохранения отметила, что атаку осуществили «программы-вымогатели». Электронную систему пришлось полностью выключить, чтобы защитить ее и оценить ситуацию.
Из-за такого аварийного отключения многие больницы в стране не будут принимать пациентов. В частности, об этом сообщили несколько роддомов. Там отметили, что отменили все амбулаторные приемы, но если у пациентов возникнут неотложные проблемы, то они могут прийти в больницу в общем порядке.
В то же время на вакцинацию кибератака не повлияла, поэтому прививки продолжают проводить по плану.
По словам главы Службы здравоохранения Пола Рида, атака была направлена на доступ к данным, которые хранятся на центральных серверах. Он также подчеркнул, что пока хакеры не просили выкуп.
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