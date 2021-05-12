Хакеры украли имена, номера и пароли десятков миллионов пользователей Glovo — и продают их в даркнете

Данные украли в конце апреля. У компании есть доказательства, что злоумышленники пытаются продать в даркнете примерно 160 гигабайт имен, номеров телефонов, паролей и данных, связанных с платежными системами клиентов. Этот массив данных продается примерно за $85 тысяч.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Yarix, которая занимается кибербезопасностью.

Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным и учетным данным десятков миллионов клиентов, водителей и работников приложения для доставки Glovo.

Мирко Гатто, генеральный директор Yarix, сказал, что его компания смогла получить выдержки из украденной базы данных, которые включали платежные реквизиты и учетные данные для доступа к Glovo.

«Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить пароль и следить за своими кредитными картами, чтобы убедиться в отсутствии ненормальных платежей», — сказал Гатто.