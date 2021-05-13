В Італії куратором спецслужб уперше стане жінка

Дипломат Елізабетта Беллоні стала першою жінкою в історії Італії, яка очолила Департамент інформації та безпеки, що наглядає за роботою спецслужб країни.

Про це повідомляє газета Repubblica.

Цей департамент наглядає за роботою двох основних спецслужб Італії: Агентства інформації та зовнішньої безпеки (AISE), яке займається зовнішньою розвідкою, і контррозвідувального Агентства внутрішньої інформації і безпеки (AISI).

Беллоні 63 роки. Раніше вона стала першою жінкою на чолі кризового центру Міністерства закордонних справ Італії. Видання зазначає, що на цій посаді їй довелося займатися викраденнями італійців в Іраку й Афганістані, а також евакуацією співвітчизників після цунамі 2004 року в Індійському океані.

До призначення на нинішню посаду Беллоні була генеральним секретарем італійського МЗС. Це найвища посада, яку може зайняти в Італії карʼєрний дипломат. Беллоні стала першою жінкою на цій посаді.