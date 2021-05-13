В Италии курировать спецслужбы впервые будет женщина

Дипломат Элизабетта Беллони стала первой женщиной в истории Италии, которая возглавила Департамент информации и безопасности, курирующий работу спецслужб страны.

Об этом сообщает газета Repubblica.

Этот департамент надзирает за работой двух основных спецслужб Италии — Агентством информации и внешней безопасности (AISE), которое занимается внешней разведкой, и контрразведывательным Агентством внутренней информации и безопасности (AISI).

Беллони 63 года. Ранее она стала первой женщиной во главе кризисного центра Министерства иностранных дел Италии. Издание отмечает, что в этом качестве ей пришлось заниматься похищениями итальянцев в Ираке и Афганистане, а также эвакуацией соотечественников после цунами 2004 года в Индийском океане.

До назначения на нынешний пост Беллони была генеральным секретарем итальянского МИДа. Это самая высокая должность, которую может занять в Италии карьерный дипломат. Беллони стала первой женщиной на этом посту.