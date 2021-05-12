В Одесі суд продовжив арешт фотографа Нікіфорова. Його звинувачують в наїзді на людину, а він каже про напад

Київський районний суд Одеси продовжив домашній арешт київському фотографу Євгену Нікіфорову. Його звинувачують у смертельному наїзді на людину, а сам фотограф запевняє, що на нього напали двоє чоловіків і на авто він намагався втекти від них.
Про це повідомляє видання «Ґрати».
Про продовження запобіжного заходу клопотав прокурор Вʼячеслав Трофімов. Адвокат Денис Пономаренко просив суд змінити арешт на особисте зобовʼязання. Суддя Юлія Федулеєва залишила Нікіфорова під домашнім арештом.
Також суд продовжив на два місяці термін досудового розслідування. Обвинувачення просило про це, оскільки наразі не готові дві автотехнічні та транспортно-трасологічна експертизи.
Прокурор Трофімов повідомив суду, що вже готова судово-медична експертиза, в якій зазначено, що пошкодження черепа загиблого Ігоря Буздужі повністю характерні для переїзду голови автомобілем. Адвокат Пономаренко зазначив, що експерти допускають це, але для однозначного висновку необхідно провести комплексну судмедекспертизу після трасологічної. Сам Нікіфоров заявив, що не вбивав і не переїжджав Буздужу.
- Справу проти фотографа Євгена Нікіфорова ведуть через інцидент 14 березня в селі Василівка Одеської області. Нікіфоров із братом знімали для свого проєкту про експериментальні села, але їх спробували пограбувати двоє чоловіків. За словами фотографа, вони погрожували забрати техніку й автомобіль. Один з них спробував забратися в машину, але Нікіфоров із братом змогли втекти на авто.
- За словами брата Нікіфорова, через кілька годин після події зателефонував поліцейський і повідомив про смерть одного з нападників через травму голови. На сайті поліції вказується, що Нікіфоров нібито «наїхав» на загиблого. Захисник фотографа підкреслив, що слідчий в тексті підозри не згадує ані про конфлікт, ані про напад. Також йому не надали свідоцтво про смерть чоловіка і висновки експертизи про причини летального результату.
- Від редакції: Євген Нікіфоров співпрацює з «Бабелем» як фріланс-фотограф.