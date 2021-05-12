В Одессе суд продлил арест фотографа Никифорова. Его обвиняют в наезде на человека, а он говорит о нападении

Киевский районный суд Одессы продлил домашний арест киевскому фотографу Евгению Никифорову. Его обвиняют в смертельном наезде на человека, а сам фотограф уверяет, что на него напали двое мужчин и на авто он пытался скрыться от них.
Об этом сообщает издание «Ґрати».
О продлении меры пресечения ходатайствовал прокурор Вячеслав Трофимов. Адвокат Денис Пономаренко просил суд сменить ее на личное обязательство. Судья Юлия Федулеева оставила Никифорова под домашним арестом.
Также суд продлил на два месяца срок досудебного расследования. Обвинение просило об этом, поскольку не готовы еще две автотехнические и транспортно-трасологическая экспертизы.
Прокурор Трофимов сообщил суду, что уже готова судебно-медицинской экспертизы, в которой указано, что повреждения черепа погибшего Игоря Буздужи полностью характерны для переезда головы автомобилем. Адвокат Пономаренко отметил, что эксперты допускают это, но для однозначного вывода необходимо провести комплексную судмедэкспертизу после трасологической. Сам Никифоров вновь заявил, что не убивал и не переезжал Буздужу.
- Дело против фотографа Евгения Никифорова ведут из-за инцидента 14 марта в селе Васильевка Одесской области. Никифоров с братом снимали для своего проекта об экспериментальных селах, но их попытались ограбить двое мужчин. По словам фотографа, они угрожали забрать технику и автомобиль. Один из них попытался забраться в машину, но Никифоров с братом смогли уехать.
- По словам брата Никифорова, через несколько часов после случившегося позвонил полицейский и сообщил о смерти одного из нападавших из-за травмы головы. На сайте полиции указывается, что Никифоров якобы «совершил наезд» на потерпевшего. Защитник фотографа подчеркнул, что следователь в тексте подозрения не упоминает ни о конфликте, ни о нападении. Также ему не предоставили свидетельство о смерти мужчины и выводы экспертизы о причинах летального исхода.
- От редакции: Евгений Никифоров сотрудничает с «Бабелем» как фриланс-фотограф.