В Одессе суд продлил арест фотографа Никифорова. Его обвиняют в наезде на человека, а он говорит о нападении

Киевский районный суд Одессы продлил домашний арест киевскому фотографу Евгению Никифорову. Его обвиняют в смертельном наезде на человека, а сам фотограф уверяет, что на него напали двое мужчин и на авто он пытался скрыться от них.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

О продлении меры пресечения ходатайствовал прокурор Вячеслав Трофимов. Адвокат Денис Пономаренко просил суд сменить ее на личное обязательство. Судья Юлия Федулеева оставила Никифорова под домашним арестом.

Также суд продлил на два месяца срок досудебного расследования. Обвинение просило об этом, поскольку не готовы еще две автотехнические и транспортно-трасологическая экспертизы.

Прокурор Трофимов сообщил суду, что уже готова судебно-медицинской экспертизы, в которой указано, что повреждения черепа погибшего Игоря Буздужи полностью характерны для переезда головы автомобилем. Адвокат Пономаренко отметил, что эксперты допускают это, но для однозначного вывода необходимо провести комплексную судмедэкспертизу после трасологической. Сам Никифоров вновь заявил, что не убивал и не переезжал Буздужу.