«В межах безпеки». НАН прокоментувала інформацію про ядерні реакції під обʼєктом «Укриття» у Чорнобилі

Після встановлення нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим блоком Чорнобильської атомної електростанції під ним спостерігається зростання щільності потоку нейтронів, однак це зростання не перевищує встановлених меж безпеки.

Про це повідомили в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) Національної академії наук.

Так Інститут відреагував на появу публікації у журналі Science, у якій йдеться про те, що під проєктом «Укриття» тривають небезпечні ядерні реакції.

Фахівці стверджують, що ще у 2015 році передбачили збільшення щільності потоку нейтронів, якщо атмосферні опади перестануть потрапляти всередину об’єкта «Укриття» внаслідок встановлення конфайнменту в проєктне положення.

Гіпотеза полягала в тому, що в підреакторному приміщенні 305/2 існують два перезволожені скупчення паливно-вмісних матеріалів (ПВМ). Вчені вважають потенційно найнебезпечнішим «південне» скупчення ядерно небезпечних матеріалів, що діляться (ЯНМД), яке під час аварії стало епіцентром формування і розтікання лавоподібних паливовмісних матеріалів.

В Інституті пояснюють, що до встановлення НБК паливовмісні матеріали були повністю перезволожені і щільність потоку нейтронів трималася в межах сезонних трендів за рахунок регулярних опадів та конденсату, тобто не спостерігалося жодних потенційно небезпечних змін рівня критичності цих ЯНМД.

«Після установки НБК у проєктне положення в результаті виключення надходження атмосферних опадів всередину об’єкта «Укриття» почався процес випаровування і втрати вологи пористою структурою лавоподібних ПВМ, що і призвело до зареєстрованого зростання щільності потоку нейтронів», — пояснюють в Інституті.

На підставі цього експерти очікують, що й надалі буде спостерігатися зростання щільності потоку нейтронів через втрату вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних ПВМ.

«Саме тому науковці ІПБ АЕС акцентують увагу на необхідності поглибленого дослідження стану ПВМ та вивчення факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об’єкта «Укриття», — зазначили в науковій установі.