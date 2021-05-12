«В рамках безопасности». НАН прокомментировала информацию о ядерных реакциях под объектом «Укрытие» в Чернобыле

После установления нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным блоком Чернобыльской атомной электростанции под ним наблюдается рост плотности потока нейтронов, однако этот рост не превышает установленных пределов безопасности.

Об этом сообщили в Институте проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) Национальной академии наук.

Так Институт отреагировал на появление публикации в журнале Science, в которой говорится о том, что под проектом «Укрытие» продолжаются опасные ядерные реакции.

Специалисты утверждают, что еще в 2015 году предусмотрели увеличение плотности потока нейтронов, если атмосферные осадки перестанут попадать внутрь объекта «Укрытие» после установки конфайнмента в проектное положение.

Гипотеза заключалась в том, что в подреакторном помещении 305/2 существуют два переувлажненные скопления топливно-содержащих материалов (ТСМ). Ученые считают потенциально опасным «южное» скопления ядерно опасных делящихся материалов (ЯОДМ), которое во время аварии стало эпицентром формирования и растекания лавообразных ТСМ.

В Институте объясняют, что до установления НБК топливосодержащие материалы были полностью переувлажненные и плотность потока нейтронов держалась в пределах сезонных трендов за счет регулярных осадков и конденсата, то есть не наблюдалось никаких потенциально опасных изменений уровня критичности этих ЯОМД.

«После установки НБК в проектное положение в результате исключения поступления атмосферных осадков внутрь объекта «Укрытие» начался процесс испарения и потери влаги пористой структурой лавообразных ТСМ, что и привело к зарегистрированному росту плотности потока нейтронов», — объясняют в Институте.

На основании этого эксперты ожидают, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов из-за потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ.

«Именно поэтому ученые ИПБ АЭС акцентируют внимание на необходимости углубленного исследования состояния ТСМ и изучения факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности объекта «Укрытие», — отметили в научном учреждении.