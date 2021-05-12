Американська телеведуча Еллен Дедженерес оголосила про закриття свого шоу. Воно виходить уже 18 років

Американська телеведуча Еллен Дедженерес оголосила про закриття свого ток-шоу, яке зʼявилося на американському телебаченні у 2003 році.

Про це повідомляє BBC.

Шоу Еллен Дедженерес завершиться у 2022 році. Це буде його 19-й сезон. «Я збиралася зупинитися після 16 сезону. Це мав бути мій останній сезон, але продюсери хотіли підписати контракт ще на чотири роки, а я сказала, що підпишуся, можливо, лише на один», — пояснила Дедженерес.

Зрештою сторони зійшлися на трьох сезонах. «Я знала, що це буде мій останній рік. Такий був план із самого початку», — пояснила ведуча.

«Шоу Елен Дедженерес» — популярне у США ток-шоу. На американському телебаченні воно виходить з 2003 року і отримало 61 нагороду «Еммі». Щоденна аудиторія шоу становить близько 2,5 мільйона осіб.