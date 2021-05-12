Американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего шоу. Оно выходит уже 18 лет

Американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего ток-шоу, которое появилось на американском телевидении в 2003 году.

Об этом сообщает BBC.

Шоу Эллен Дедженерес завершится в 2022 году. Это будет его 19-й сезон. «Я собиралась остановиться после 16 сезона. Это должен был быть мой последний сезон, но продюсеры хотели подписать контракт еще на четыре года, а я сказала, что подпишусь, может быть, еще на один», — пояснила Дедженерес.

В итоге стороны сошлись на трех сезонах. «Я знала, что это будет мой последний год. Таков был план с самого начала», — пояснила ведущая.

«Шоу Эллен Дедженерес» — популярнейшее в США ток-шоу. На американском телевидении оно выходит с 2003 года и получило 61 награду «Эмми». Ежедневная аудитория шоу составляет около 2,5 миллиона человек.