Лідера боснійських сербів Караджича перевели з Гааги до вʼязниці у Великій Британії, де він відбуватиме довічний термін

Колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, засудженого за геноцид під час війни в Югославії, перевели з Нідерландів в одну з вʼязниць Великої Британії, де він відбуватиме свій термін.

Про це пише BBC.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Караджича перевели зі слідчого ізолятора суду ООН у Нідерландах. Як підкреслив глава відомства Домінік Рааб, Лондон погодився перевести військового злочинця в одну зі своїх вʼязниць, оскільки Британія доклала чимало зусиль до того, щоб довести його причетність до різанини в Сребрениці, унаслідок якої було вбито безліч чоловіків, жінок і дітей, і до облоги Сараєва, де теж постраждали і загинули багато людей.

У 2016 році 75-річного Караджича визнали винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Його засудили до 40 років увʼязнення. Пізніше Караджич вирішив оскаржити цей вирок, але замість скорочення терміну покарання отримав довічне увʼязнення.

Хто такий Караджич?

Політик, один із засновників і глава Сербської демократичної партії, яка виступала за створення Великої Сербії. У 1992 році Боснія і Герцеговина в односторонньому порядку проголосила незалежність від Югославії, після чого почалася громадянська війна між сербами, боснійцями та хорватами. Боснійські серби заявили про створення Республіки Сербської — власної держави, яку очолив Караджич.

У 1995 році Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії висунув проти Караджича звинувачення у воєнних злочинах і геноциді. Караджич пішов у відставку та переховувався. У липні 2008 року його затримали в Белграді.