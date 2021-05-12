Лидера боснийских сербов Караджича перевели из Гааги в одну из тюрем Великобритании

Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, осужденного за геноцид во время войны в Югославии, перевели из Нидерландов в одну из тюрем Великобритании, где он будет отбывать свой срок.

Об этом пишет BBC.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Караджича перевели из следственного изолятора суда ООН в Нидерландах. Как подчеркнул глава ведомства Доминик Рааб, Лондон согласился перевести военного преступника в одну из своих тюрем, поскольку Британия приложила немало усилий к тому, чтобы доказать его причастность к резне в Сребренице, в результате которой было убито множество мужчин, женщин и детей, и к организации осады Сараево, где тоже пострадало и погибло много людей.

в 2016 году 75-летнего Караджича признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его приговорили к 40 годам заключения. Позже Караджич решил обжаловать этот приговор, но вместо сокращения срока получил пожизненное заключение.

Кто такой Караджич?

Политик, один из основателей и председатель Сербской демократической партии, которая выступала за создание Великой Сербии. В 1992 году Босния и Герцеговина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Югославии, после чего началась гражданская война между сербами, боснийцами и хорватами. Боснийские сербы заявили о создании Республики Сербской — собственного государства, во главе которой стал Караджич.

В 1995 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии выдвинул против Караджича обвинения в военных преступлениях и геноциде. Караджич ушел в отставку и скрывался. В июле 2008 года его задержали в Белграде.