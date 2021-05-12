СБУ викрила схему в Одеській лікарні. Медики брали гроші за безкоштовні операції на серці

Служба безпеки викрила в Одеській обласній лікарні корупційну схему. Медики брали кошти з пацієнтів за операції на серці, які мали бути безкоштовними.
Про це пише пресслужба СБУ.
«За даними досудового слідства, протиправну діяльність організував завідувач відділення медустанови. Організатор схеми залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу», — йдеться в повідомленні.
Там зазначають, що протези, клапани, шунти купують за рахунок державних коштів. Але медики просили за це гроші у пацієнтів готівкою і потім розподіляли серед персоналу. Сума залежала від стану хворого і коливалася від 86 до 400 тисяч гривень.
«Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання $11 тисяч від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. Під час обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих», — розповіли в СБУ.
- У лютому 2019 року прокуратура Харківської області викрила масштабну схему підкупу медичних служб, які за «відкати» допомагали вигравати тендери. За словами начальника управління прокуратури області Івана Тарасова, представники харківських оптових фармацевтичних компаній для того, щоб виграти тендер, підшукували когось у керівництві лікарні та пропонували за частку від контракту допомогти перемогти певній компанії.