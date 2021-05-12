СБУ разоблачила схему в Одесской больнице. Медики брали деньги за бесплатные операции на сердце

Служба безопасности разоблачила в Одесской областной больнице коррупционную схему. Медики брали средства у пациентов за операции на сердце, которые должны быть бесплатными.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«По данным предварительного следствия, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения. Организатор схемы привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Там отмечают, что протезы, клапаны, шунты приобретают за счет государственных средств. Но медики просили за это деньги у пациентов наличными и затем распределяли среди персонала. Сумма зависела от состояния больного и колебалась от 86 до 400 тысяч гривен.

«Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении $11 тысяч от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъяли черновую бухгалтерию, по которой распределяли средства, полученные от больных», — рассказали в СБУ.