СБУ разоблачила схему в Одесской больнице. Медики брали деньги за бесплатные операции на сердце

Служба безопасности разоблачила в Одесской областной больнице коррупционную схему. Медики брали средства у пациентов за операции на сердце, которые должны быть бесплатными.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«По данным предварительного следствия, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения. Организатор схемы привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Там отмечают, что протезы, клапаны, шунты приобретают за счет государственных средств. Но медики просили за это деньги у пациентов наличными и затем распределяли среди персонала. Сумма зависела от состояния больного и колебалась от 86 до 400 тысяч гривен.
«Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении $11 тысяч от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъяли черновую бухгалтерию, по которой распределяли средства, полученные от больных», — рассказали в СБУ.
- В феврале 2019 года прокуратура Харьковской области разоблачила масштабную схему подкупа медицинских служб, которые за «откаты» помогали выигрывать тендеры. По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, представители харьковских оптовых фармацевтических компаний, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь победить определенной компании.