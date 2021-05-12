Адвокати Порошенка готують позов проти Гордона за наклеп. Журналіст заявив про змову п’ятого президента з Путіним

За його словами, йдеться про заяву Гордона в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» від 7 травня.

«Він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь», — процитував адвокат.

На думку Новікова, йдеться про зловживання свободою слова, оскільки нібито будь-який наклеп, якщо він супроводжується словами «я вважаю», «це моя думка», після чого йде ствердження, «користується абсолютним імунітетом».

«У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати — що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає», — додав адвокат.

Також Новіков уточнив, що пояснення Гордон зможе дати згідно з судовою процедурою.