Адвокаты Порошенко готовят иск против Гордона за клевету. Журналист заявил о сговоре пятого президента с Путиным

«Он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь», — процитировал адвокат.

По мнению Новикова, речь идет о злоупотреблении свободой слова, поскольку якобы любая клевета, если она сопровождается словами «я считаю», «это мое мнение», после чего идет утверждение, «пользуется абсолютным иммунитетом».

«У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать — что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет», — добавил адвокат.

Также Новиков уточнил, что объяснение Гордон сможет дать согласно судебной процедуре.