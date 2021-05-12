В Україні за добу 4,5 тисячі нових хворих на коронавірус. Одужали майже 20 тисяч людей

В Україні за минулу добу (11 травня) виявили 4 538 нових хворих на COVID-19, серед них 180 дітей і 142 медики.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, госпіталізували 1 349 осіб, померли 356 хворих. Одужали 19 766 українців.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 129 073 випадки захворювання і 46 987 смертей від COVID-19.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив, що за минулу добу вакциновані 18 264 особи. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 882 619 людей, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 928.