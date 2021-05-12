В Украине за сутки 4,5 тысячи новых больных коронавирусом. Выздоровели почти 20 тысяч человек

В Украине за прошлые сутки (11 мая) выявили 4 538 новых больных COVID-19, среди них 180 детей и 142 медика.

Как сообщает Минздрав, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных. Выздоровели 19 766 украинцев.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 129 073 случая заболевания и 46 987 смертей от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошлые сутки вакцинированы 18 264 человека. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 882 619 человек, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928.