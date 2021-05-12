У США служби таксі Uber і Lyft будуть безкоштовно возити людей на вакцинацію

Сервіси таксі Uber і Lyft у рамках партнерства з Білим домом зроблять всі поїздки до пунктів вакцинації від коронавірусу і назад безкоштовними. Послуга діятиме до 4 липня.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США.

Безкоштовні поїздки стануть частиною кампанії з вакцинації 70% дорослого населення до Дня незалежності США. Lyft і Uber будуть «обслуговувати» приблизно 80 тисяч пунктів вакцинації. Сервіси в деяких містах вже ввели безкоштовні поїздки або поїздки зі знижкою, але тепер цю можливість отримали всі жителі США.

У додатках Lyft і Uber у найближчі два тижні зʼявиться відповідна опція.