В США службы такси Uber и Lyft будут бесплатно возить людей на вакцинацию

Сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки в пункты вакцинации от коронавируса и обратно бесплатными. Услуга будет действовать до 4 июля.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента США.
Бесплатные поездки станут частью кампании по вакцинации 70% взрослого населения ко Дню независимости США. Lyft и Uber будут «обслуживать» примерно 80 тысяч пунктов вакцинации. Сервисы в некоторых городах уже ввели бесплатные поездки или поездки со скидкой, а теперь эту возможность получили все жители США.
В приложениях Lyft и Uber в ближайшие две недели появится соответствующая опция.
- 14 декабря 2020 года в США стартовала вакцинация. Первую дозу вакцины от Pfizer-BioNTech ввели медсестре из Нью-Йорка.
- В середине марта президент США Джо Байден пообещал, что каждый взрослый американец сможет вакцинироваться от коронавируса до 1 мая 2021 года. В конце апреля Байден объявил, что в стране сделали 200 миллионов прививок.