В США службы такси Uber и Lyft будут бесплатно возить людей на вакцинацию

Сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки в пункты вакцинации от коронавируса и обратно бесплатными. Услуга будет действовать до 4 июля.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента США.

Бесплатные поездки станут частью кампании по вакцинации 70% взрослого населения ко Дню независимости США. Lyft и Uber будут «обслуживать» примерно 80 тысяч пунктов вакцинации. Сервисы в некоторых городах уже ввели бесплатные поездки или поездки со скидкой, а теперь эту возможность получили все жители США.

В приложениях Lyft и Uber в ближайшие две недели появится соответствующая опция.