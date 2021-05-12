Справа про «скіфське золото»: суд Амстердаму назвав дату оголошення свого рішення

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність колекції «скіфського золота» має винести рішення 14 вересня 2021 року.

Про це агентству Укрінформ повідомила пресслужба суду.

Під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року. Також відомо, що рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть. Рішення опублікують на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

Розгляд справи відновили 22 квітня. Провадження зупиняли до розвʼязання питання про відвід судді. На судовому засіданні від імені України виступили заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін та заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, а також нідерландські адвокати, які представляють Україну у справі.

Справа про «скіфське золото»

Улітку 2014 року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі демонструвалася виставка «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка налічувала понад 500 експонатів з декількох музеїв Криму. Через анексію Криму Росією експозицію не повернули на півострів.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердаму ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення винесли на підставі конвенції ЮНЕСКО, за якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердаму отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на це рішення суду. Там вважають, що «скіфське золото» має зберігатися на окупованому півострові.